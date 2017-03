Inter, Gagliardini vota Pioli: "E' stato fondamentale per me"

02/03/2017 17:15

NEWS INTER/ Arrivato a gennaio dall'Atalanta, Roberto Gagliardini si è inserito subito nei meccanismi dell'Inter, diventando immediatamente una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Pioli. All'ex tecnico della Lazio, il centrocampista nerazzurro deve il suo exploit: "Il mister mi ha messo subito a mio agio, poi la squadra veniva da buoni risultati, stava facendo bene ed è andato tutto subito al meglio - ha raccontato Gagliardini a 'Sky Sport' - L'inizio è stato importante e sarà importante da parte mia continuare a fare così. Ho legato molto con D'Ambrosio quando sono arrivato all'Inter. Pioli è un allenatore molto preparato, cura i minimi dettagli ed è stato fondamentale per me. La sconfitta contro la Roma? Secondo me potevamo fare meglio, adesso però è passata e andiamo avanti, ci sono ancora tante partite. Simone Inzaghi ha detto che ha studiato l'Inter per battere la Roma nel derby? Non ho visto la partita ma evidentemente ha studiato bene. L'Atalanta? Sono contento per loro, ma adesso siamo avversari. Subito dopo la sconfitta con la Juventus siamo riusciti a vincere, adesso dobbiamo ripterci e prenderci i tre punti a Cagliari. La nuova proprietà cinese? Hanno voglia di fare le cose in grande, tra qualche anno l'Inter sarà un top club. Ai tifosi dico di sostenerci fino alla fine come hanno sempre fatto, noi ci metteremo tutto l'impegno".



S.F.