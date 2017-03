Calciomercato Barcellona, Sacristan dice 'no'

03/03/2017 03:17

BARCELLONA SACRISTAN - Tra i tanti nomi accostati alla panchina del Barcellona c'è anche Eusebio Sacristan. Ma l'allenatore della Real Sociedad ha già rispedito al mittente queste voci: "La mia speranza e il mio desiderio è quello di avere un progetto a lungo termine con la Real, stare qui ancora molto tempo. Quando ho firmato, l'ho fatto con l'idea di fare qualcosa di importante per questo club. Non c'è nulla e non ci sarà nulla. La mia intenzione è quella di continuare con la Real ancora per abbastanza tempo".

A.L.