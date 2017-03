Roma, Szczesny guarda avanti dopo il ko contro la Lazio

02/03/2017 16:34

NEWS ROMA/ Rimasto in panchina per lasciar spazio ad Alisson, Szczesny ha potuto solo guardare i suoi compagni perdere nel derby di Coppa Italia con la Lazio. All'indomani del ko nella stracittadina, il portiere polacco volta pagina e pensa già alla sfida di campionato con il Napoli: "Sarà interessante, ci saranno due squadre arrabbiate e verrà fuori una bella partita, lotteranno per ottenere il risultato e si sfideranno apertamente, sono match che si giocano sulle qualità mentali - ha spiegato a 'Sky Sport' - Mi piace pensare che i nostri rivali non abbiano nulla più di noi, la qualità farà la differenza".

S.F.