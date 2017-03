Lazio-Roma, l'ex giallorosso Romagnoli esulta per la vittoria biancoceleste

02/03/2017 16:23

LAZIO ROMA/ Nonostante sia cresciuto nel settore giovanile della Roma, società che gli ha permesso di esordire in Serie A, Alessio Romagnoli è un tifoso della Lazio. A confessarlo, fu proprio il difensore del Milan all'indomani del suo addio ai giallorossi per trasferirsi in rossonero. Il giorno dopo la vittoria della Lazio nel derby di Coppa Italia con la Roma, il centrale rossonero non ha perso occasione per ribadire la propria fede laziale, postando su 'Instagram Stories' una foto nera con sei pallini biancocelesti. Non resta che aspettare la reazione dei tifosi romanisti.

S.F.