Juventus, UFFICIALE: infortunio per Sturaro, salterà l'Udinese

02/03/2017 15:52

NEWS JUVENTUS/ Stefano Sturaro non giocherà Udinese-Juventus: l'annuncio è arrivato direttamente dal quartier generale dei bianconeri, oggi impegnati in allenamento. Attraverso il proprio sito ufficiale, la società campione d'Italia ha diramato il seguente comunicato: "A seguito di accertamenti eseguiti, Stefano Sturaro è risultato affetto da lesione distrattiva alla muscolatura dell'emiaddome di destra. Il giocatore verrà seguito giornalmente e monitorato attraverso esami strumentali la prossima settimana". Sturaro salterà sicuramente la sfida di campionato con l'Udinese ed è in forte dubbio anche per la giornata successiva, quando i bianconeri ospiteranno il Milan allo 'Juventus Stadium'.

S.F.