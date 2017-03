Calciomercato Fiorentina, in Serbia sicuri: è fatta per Milenkovic

02/03/2017 15:19

FIORENTINA MILENKOVIC - La Fiorentina è ad un passo da Nikola Milenkovic. Secondo quanto riportato da 'novosti.rs', il club viola e il Partizan avrebbero raggiunto l'accordo definitivo per la cessione da parte dei serbi del 19enne difensore centrale, accostato nelle scorse settimane anche alla Juventus. Nelle casse del club di Belgrado dovrebbero andare 5.1 milioni di euro, un affare che potrebbe definirsi nelle prossime quarantotto ore. Per Vlahovic, invece, se ne dovrebbe parlare in un secondo momento, una trattativa separata da quella per Milenkovic.

A.L.