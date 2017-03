Calciomercato Inter, Aguero apre la porta: "A giugno parlerò col City"

Alessio Lento (@lentuzzo)

02/03/2017 15:17

INTER AGUERO CITY - Sergio Aguero è uno dei nomi più chiacchierati per quanto riguarda il calciomercato. L'Inter di Suning pare essere molto interessata al 28enne bomber che il Manchester City di Guardiola potrebbe anche decidere di cedere a fine stagione. Ma l'argentino ha le idee chiare: "Ho sempre detto che la mia intenzione è quella di rimanere, ma a giugno si vedrà. Il club può dire quello che vuole, ma a fine stagione dovrà incontrare me. Rinnovo (il contratto attuale è in scadenza nel 2020, ndr)? Non ne abbiamo parlato. C'è ancora tanto tempo, ho tre mesi per cercare di conquistare qualcosa con il mio club".