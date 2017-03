02/03/2017 14:56

MANCHESTER CITY TOTTENHAM / Possibile scambio tra Manchetser City e Tottenham. Come riporta il 'Daily Mirror', Pep Guardiola, alla ricerca di un nuovo terzino, avrebbe messo gli occhi su Danny Rose, esterno degli 'Spurs'. Nell'operazione potrebbe essere inserito anche Gael Clichy, in uscita dal City e alla ricerca di un club in Premier League.

M.D.A.