Lazio-Roma, Malagò: "Vittoria meritata. Juve-Napoli? Ci vuole sempre stile"

Dall'inviato Andrea Corti (@cortionline)

02/03/2017 14:45

LAZIO ROMA JUVE NAPOLI - Dopo le polemiche di Juventus-Napoli, ieri il derby di Coppa Italia Lazio-Roma ha riservato pochi dubbi e la vittoria biancoceleste sui 'cugini'. "La Lazio ha meritato, ha giocato meglio e in un modo più intelligente - le parole di Giovanni Malagò, presidente del Coni, prima partecipare all'assemblea informale della Lega Serie B - Il lato molto positivo è che non ci sono stati incidenti, era molto tempo che non c'era un derby in notturna. Non deve essere un'eccezione ma la regola. Vedere gli spalti vuoti metteva malinconia, è stato un record negativo. Sulla partita complimenti alla Lazio, nulla da dire. Juve-Napoli? Non posso entrare in questo livello di polemiche. E' sempre molto importante mantenere uno stile, fermo restando che nel mondo del calcio siamo abituati a queste situazioni con delle società che, legittimamente o meno, si sentono vittime di torti arbitrali"