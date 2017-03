Serie A, De Santis sentenzia: "Il livello della classe arbitrale si è abbassato"

02/03/2017 14:33

DE SANTIS JUVE NAPOLI VAR - Continuano a tenere banco, per le news serie A, le infinite polemiche seguite alla direzione di gara dell'arbitro Paolo Valeri nella semifinale di andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli. In particolare, la società campana si sente penalizzata per la mancata assegnazione di un penalty per un fallo su Albiol, mentre sul conseguente contropiede è stato assegnato il secondo rigore della partita ai bianconeri che Dybala ha realizzato fissando il risultato sul 3-1 finale.

Serie A, De Santis su Juve-Napoli e classe arbitrale

Di questo, e non solo, ha parlato Massimo De Santis. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Il clima che c'è dopo ogni partita non è lo stesso che c'era ai miei tempi. Queste polemiche post Juve-Napoli sono sfociate in un processo, ma oggi nessuno va in serie B e tutti continuano ad arbitrare - le parole dell'ex arbitro a 'Radio Crc' - Valeri ha grande potenzialità, ma non riesce a collocarsi con la giusta personalità in partite di questo livello. La Juve è la squadra più forte, ma lo era anche ai miei tempi, il livello arbitrale si è livellato in basso e calciopoli ha dimezzato il numero di arbitri che avrebbero potuto fare bene".

L'utilizzo della Var negli episodi contestati

A dare supporto ai direttori di gara, arriverà la tecnologia con la Var: "Sono sempre stato favorevole all'aiuto tecnologico, ma dobbiamo vedere sul campo poi come si applicherà. Il rigore concesso alla Juve per il fallo di Reina su Cuadrado non sarebbe stato visionato. Per cui, di che parliamo?", ha concluso De Santis.

A.L.