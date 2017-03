02/03/2017 16:41

VANDEN BORRE MAZEMBE - Quando sembrava pronto per appendere gli scarpini al chiodo, dopo l'interruzione dell'esperienza al Montpellier e la rescissione del contratto con l'Anderlecht, ecco che Anthony Vanden Borre stupisce tutti. Il 29enne calciatore, con un passato in serie A con le maglie di Genoa e Fiorentina, si trasferisce in Africa: giocherà per il Tout Puissant Mazembe.

A.L.