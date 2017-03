Calciomercato Barcellona, c'è anche Pochettino per la panchina

02/03/2017 13:37

BARCELLONA POCHETTINO - La conferma dell'addio di Luis Enrique alla panchina del Barcellona, ha scatenato molte voci di mercato sul futuro della guida tecnica catalana. Tanti i nomi accostati ai blaugrana: da Sampaoli a Valverde, passando per Allegri e Conte. Ma, tra le varie piste, non è da scartare quella che potrebbe portare a Mauricio Pochettino. L'ex difensore e attuale manager del Tottenham è di casa a Barcellona, visti i tanti anni (da calciatore e da allenatore) all'Espanyol. Ma è con gli 'Spurs' che ha messo in mostra tutto il suo talento a livello internazionale: Pochettino è un nome da tenere in grande considerazione per la panchina del Barcellona della prossima stagione.

A.L.