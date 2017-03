Sampdoria, Ferrero tuona sulle polemiche arbitrali: "Basta rompere i c......i!"

02/03/2017 13:36

SAMPDORIA FERRERO / Massimo Ferrero dice stop alle polemiche. Alla sua maniera. Al suo arrivo in Lega per l'assemblea elettiva, il vulcanico presidente della Sampdoria ha risposto ai cronisti commentando l'escalation di proteste e critiche nei confronti della classe arbitrale: "Basta rompere i c.... agli arbitri! Parliamo di cose serie - le parole riportate da 'Gazzetta.it' - Io per primo in passato ho fatto polemica, ma ho capito e non l'ho fatto più perché penso che il lavoro dell'arbitro sia molto difficile. Non si devono dare alibi ai giocatori perché non c'è gara senza arbitri. Lasciamo lavorare gli arbitri, è un brutto mestiere. Se parliamo di torti diamo un'immagine sbagliata del calcio italiano, dobbiamo credere alla buona fede. Capisco che ti rode quando perdi i tre punti. Dobbiamo essere costruttivi fuori dal campo ed accaniti, nemici e competitivi in campo. Dobbiamo dare un'impressione bella. Poi mandiamo in televisione gli arbitri perché questa è una guerra senza interlocutore".

L.P.