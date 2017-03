Juventus, Marchisio recuperato: l'undici anti-Udinese

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

02/03/2017 12:55

UDINESE JUVENTUS - Non c'è sosta per la Juventus. Archiviata la vittoria per 3-1 e le polemiche seguite al match di Coppa Italia contro il Napoli, la formazione bianconera prepara a Vinovo l'insidiosa sfida esterna di domenica pomeriggio sul campo dell'Udinese. Per le news Juventus, alla 'Dacia Arena' dovrebbero esserci delle novità nello scacchiere di Allegri rispetto alla gara con i partenopei, in particolare nel pacchetto difensivo.

News Juventus, la probabile formazione contro l'Udinese

In porta, infatti, dopo due partite da 'spettatore' tornerà capitan Buffon, mentre sulle corsie esterne Alex Sandro ritroverà posto a sinistra con Dani Alves favorito a destra su Lichtsteiner. In mezzo, il tecnico toscano dovrebbe puntare sulla coppia Bonucci-Chiellini, con Barzagli in panchina. In mediana si rivedrà invece Marchisio, che ha smaltito la contusione al ginocchio accusata contro l'Empoli: il 'Principino' si è allenatore con il resto del gruppo nella seduta di giovedì ed è in ballottaggio con Khedira e Pjanic per una maglia da titolare. Il tedesco e l'ex Roma, comunque, sembrano al momento in vantaggio sul Nazionale azzurro. Infine, nell'ormai 'vincente' 4-2-3-1 di Allegri, difficilmente il mister bianconero si priverà delle sue stelle offensive: Cuadrado, Dybala - vicino al rinnovo in chiave calciomercato - e Mandzukic agiranno sulla trequarti, pronti ad innescare la bocca di fuoco Higuain. Pjaca morde il freno, anche se per il talento croato potrebbe esserci spazio a gara in corso.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain.