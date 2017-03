Juventus-Napoli, Zeman sugli arbitri: "Bianconeri non favoriti, ma quel rigore..."

02/03/2017 12:49

JUVENTUS NAPOLI ZEMAN / Nel caos del post-partita rovente di Juventus-Pescara, a gettare acqua sul fuoco è, a sorpresa, Zdenek Zeman. Il tecnico del Pescara, intervistato da 'Premium Sport', ha spiegato: "Favori arbitrali alla Juventus? Un aiutino c'è sempre per tutte le squadre. Gli arbitri magari giudicano in maniera diversa rispetto a quello che c'era. Ma come sbagliano i giocatori così sbagliano anche gli arbitri. Non credo che quest'anno la Juve abbia avuto più favori arbitrali ma sicuramente in Coppa Italia giudicare da rigore l'intervento di Reina è stato sbagliato".



L.P.