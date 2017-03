I CRAQUE DEL MOMENTO - Derbyshire: nessun gol va sprecato

Maurizio Russo

DERBYSHIRE OMONIO NICOSIA / Con quattro vittorie nelle ultime cinque giornate l'Omonio Nicosia si è garantita la possibilità di giocare i playoff scudetto nel campionato cipriota. Conquistare il titolo per la squadra di Akis Ioakim non sarà affatto facile, ma l'obiettivo è quello di centrare almeno il terzo posto che vale i preliminari di Europa League, già disputati senza fortuna all'inizio di questa stagione quando, dopo aver passato il primo turno contro gli armeni del Banants, l'avventura si interruppe al secondo turno per mano degli israeliani del Beitar Gerusalemme.

OGNI GOL PORTA PUNTI - Cosa ci fa un attaccante inglese nel campionato cipriota? Semplice: una caterva di gol. A trascinare l'Omonio Nicosia a suon di reti in questa stagione, infatti, ci ha pensato Matt Derbyshire. Il 30enne centravanti britannico è il capocannoniere indiscusso del torneo isolano con 19 centri in appena 23 presenze, a cui vanno aggiunti 4 assist vincenti che fanno di lui il craque del momento. Numeri che si aggiungono ad un dato importante: quando va a segno lui, la squadra non perde mai. In 15 gare, in cui è andato a segno, 13 sono state le vittorie e 2 i pareggi.

Calciomercato, Derbyshire tra riscatto e rilancio

Per Derbyshire si tratta della seconda esperienza all'estero dopo quella meno fortunata in Grecia con la maglia dell'Olympiacos. Nella scorsa sessione estiva di calciomercato il bomber inglese si trasferì dal Rotheram con la formula del prestito secco. Da luglio, in teoria, dovrebbe quindi fare ritorno in patria. Ma da un lato non pare intenzionato a rivestire la maglia dei 'Millers', praticamente già retrocesso nella terza serie. Dall'altro, trovatosi bene a Cipro, spera che l'Omonio Nicosia possa riscattarlo.