Lazio-Roma, Lulic 'punge' i giallorossi

02/03/2017 12:37

LAZIO ROMA LULIC - E' stato sicuramente un ottimo risveglio per i tifosi della Lazio, meno evidentemente per quelli della Roma. I biancocelesti si sono imposti per 2-0 grazie alla reti di Milinkovic-Savic e Immobile nel primo round del derby della semifinale di Coppa Italia, con Senad Lulic che nel day-after ha mostrato tutta la propria soddisfazione postando su Facebook un "Buongiorno" accompagnato da un paio di emoticons e dalla foto che ricorda il trionfo della Lazio nella finalissima del 2013. Un modo per gioire della vittoria di ieri sera e anche per 'stuzzicare' i rivali...



G.M.