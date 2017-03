Calciomercato Milan, Donnarumma come Pogba: ecco il piano per il rinnovo

02/03/2017 12:30

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA / Nei giorni dei rinvii e della grande attesa per il closing ed il passaggio di proprietà che slitta ancora, in casa Milan tiene banco anche la questione legata al contratto di Gianluigi Donnarumma. La dirigenza rossonera vorrebbe, ovviamente, blindare il suo baby portierone che, appena diventato maggiorenne, ha già attirato su di sè le attenzioni di tutti i maggiori club europei. Per questo l'agente Mino Raiola batte cassa e, come dichiarato proprio pochi giorni fa, si aspetta una grande squadra più che un grande Milan nel futuro del suo assistito. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', però, l'attuale dirigenza e gli uomini scelti da Sino-Europe Sports potrebbero cavalcare una via per accontentare tutte le parti: una sorta di formula 'alla Pogba', con i vertici del Milan che, non potendo dare garanzie di grande competitività a lungo termine, potrebbe convincere Raiola a lasciare a Milano il suo assistito promettendogli un ingaggio all'altezza (almeno da 3 milioni a stagione contro la prima richiesta del procuratore che partirà da quota 5) ed una sorta di percentuale sulla futura cessione del giocatore. Un piano che, com'è stato per Pogba alla Juventus, consinterebbe di trattenere per il momento Donnarumma e cederlo poi a cifre clamorose. Qualora, ovviamente, la nuova proprietà non intervenisse con investimenti importanti in grado di riportare il Milan ai vertici.



L.P.