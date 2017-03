Barcellona, arriva un 'rifiuto' eccellente

02/03/2017 12:08

BARCELLONA ARSENAL WENGER - Luis Enrique ha annunciato l'addio alla panchina del Barcellona al termine della stagione. Tra i papabili alla successione ci sarebbe anche Arsene Wenger, con il futuro all'Arsenal del francese in bilico dopo oltre 20 anni alla guida dei 'Gunners'. Il 67enne tecnico si tira però fuori dalla corsa per il dopo Luis Enrique in Catalogna: "Non sto cercando un'altro lavoro, un altro club o il lavoro di un'altra persona. Sono concentrato soltanto sul mio lavoro e su come migliorare il livello dell'Arsenal", ha dichiarato Wenger in conferenza stampa a due giorni dal match di Premier League contro il Liverpool.



G.M.