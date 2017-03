SPECIALE CM.IT - Da Pato a Tevez: guida al campionato cinese più ricco di sempre

Maurizio Russo

02/03/2017 11:52

SPECIALE CAMPIONATO CINA / Con l'anticipo tra il neopromosso Guizhou Hengfeng ed il Liaoning, domani parte ufficialmente il campionato cinese. Chiusa la sessione di calciomercato più ricca di sempre, in cui le sedici squadre della massima seria hanno speso complessivamente 325 milioni di euro, adesso la parola passa al campo. Tutti daranno l'assalto al Guanghzou Evergrande che da sei anni consecutivi si aggiudica il titolo di campione di Cina. La squadra di Felipe Scolari è ancora la favorita al successo finale, ma mai come quest'anno la concorrenza è agguerrita e le pretendenti sono tante. In prima fila certamente lo Shanghai SIPG, che si affiderà alla coppia brasiliana formata da Hulk e Oscar, mentre i cugini dello Shanghai Shenhua punta tutto sull'argentino Tevez e sull'ex interista Guarin. A proposito di nerazzurri, attenzione allo Jiangsu, altro club di proprietà del colosso Suning che lo scorso anno arrivò secondo. Una menzione la merita anche l'Hebei Fortune che per imbeccare la coppia d'attacco formata da Lavezzi e Gervinho ha puntato su Hernanes. Salvatosi per il rotto della cuffia la passata stagione, Graziano Pellè cercherà di trascinare lo Shandong Luneng a suon di gol. Parla italiano anche il neopromosso Tianjin Quanjian, che con Cannavaro in panchina proverà a sorprendere.

Cina, tra soldi e politica: vai alla stagione

La Chinese Super League sta attraendo, a suon di milioni, sempre più campioni sudamericani ed europei. I limiti agli stranieri in rosa introdotti fanno capire però che il calcio in Estremo Oriente è anche politica: l'obiettivo del governo è quello di innalzare il livello della qualità dei giocatori cinesi e di ottenere l'organizzazione dei Mondiali del 2030 dalla Fifa. Ma ora la parola passa al campo: da domani si fa sul serio. Calciomercato.it vi offre una guida delle 16 squadre:

Beijing Guoan - Allenatore: Gonzalez. Stelle: Renato Augusto, Soriano, Yilmaz

Changchun Yatai - Allenatore: Lee Jang-Soo. Stelle: Ighalo

Chongqing Lifan - Allenatore: Chang Woe-Ryong. Stelle: Kardec

Guanghzou Evergrande - Allenatore: Scolari. Stelle: Paulinho, Alan

Guanghzou R&F - Allenatore: Stojkovic. Stelle: Zahavi

Guizhou Hengfeng - Allenatore: Bing Li. Stelle: nessuno

Hebei Fortune - Allenatore: Pellegrini. Stelle: Hernanes, Lavezzi, Gervinho

Henan Jianye - Allenatore: Xiuquan Jia. Stelle: Dockal

Jiangsu Suning - Allenatore: Choi Yons-Soo. Stelle: Ramires, Teixeira

Liaoning - Allenatore: Lin Ma. Stelle: nessuno

Shandong Luneng - Allenatore: Magath. Stelle: Pellè

Shanghai Shenhua - Allenatore: Poyet. Stelle: Guarin, Tevez

Shanghai SIPG - Allenatore: Villas Boas. Stelle: Carvalho, Oscar, Hulk

Tianjin Quanjian - Allenatore: Cannavaro. Stelle: Witsel, Pato

Tianjin Teda - Allenatore: Pacheco. Stelle: Obi Mikel

Yanbian Funde - Allenatore: Park Tae-Ha. Stelle: nessuno