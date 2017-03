Galatasaray, Podolski 'ufficializza' l'addio

02/03/2017 11:40

PODOLSKI GALATASARAY GIAPPONE - Adesso non ci sono più dubbi: sarà il Giappone la prossima destinazione di Lukas Podolski. Il 32enne attaccante tedesco ex Inter ha 'ufficializzato' il tutto attraverso il suo profilo Instagram: "Confermo che al termine della stagione andrò a giocare al Vissel Kobe nel campionato giapponese - si legge nel post di Podolski - Non è una decisione che va contro il Galatasaray, è una decisione che ho presa perché voglio affrontare nuove sfide e che spiegherò meglio quando sarà il momento. Adesso voglio pensare solamente al Galatasaray e ai nostri tifosi".



G.M.