Calciomercato Juventus, Dybala sereno sul rinnovo: "Il mio agente deve partire, ma..."

02/03/2017 11:34

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Le settimane passano scandite da voci insistenti di calciomercato e dichiarazioni che prontamente smentiscono ogni possibilità di addio, confermando che il rinnovo è praticamente cosa fatta e, ormai, questione soltanto di tempo. Dal "Siamo molto vicini" al "manca ormai pochissimo" più e più volte ribadito, ma per il momento la firma e gli annunci non arrivano. E, anzi, slittano ancora. Una nuova puntata della lunga telenovela che racconta la trattativa per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala la racconta lo stesso attaccante argentino, tema caldissimo al centro del calciomercato Juventus di queste settimane. "Con questo nuovo modulo mi trovo benissimo , siamo tanti in attacco, di solito gli avversari non riescono a prenderci perché ci muoviamo bene. Certo, in alcune situazioni dobbiamo cercare di uscire meglio da dietro, però questo sistema di gioco è perfetto. Ad ora sono poche le squadre che sono riuscite a fermarci da quando ci presentiamo così" le parole della 'Joya' riportate da 'La Gazzetta dello Sport'. Poi, inevitabile, proprio la domanda sul futuro ed il nuovo annuncio.

Calciomercato Juventus, Dybala sul rinnovo: "L'agente deve ripartire, ma si farà"

Un nuovo, piccolo 'intoppo', se così si può chiamare, porta ad un altro slittamento. "In questi giorni la Juventus ed il mio procuratore si sono incontrati e hanno avuto modo di parlare. Siamo ben avviati, anche se adesso il mio agente dovrà tornare in Argentina per la nascita di suo figlio. Però tutti noi siamo positivi e siamo sicuri che il rinnovo arriverà. Lo so che se ne parla da novembre, ma non dipende solamente da me, dovete parlarne anche la Juventus" dice Dybala sorridendo, come a sottolineare che non si tratta di una provocazione, bensì una battuta di un giocatore sereno e voglioso di siglare un accordo che è praticamente fatto. Quindi bisognerà aspettare ancora un po'. D'altronde il contratto è di quelli veramente importanti: durata estesa al 2021 con 5 milioni di euro all'anno più uno di bonus con un ingaggio a salire che consentirà all'ex Palermo di guadagnare in poco tempo le stesse cifre di Gonzalo Higuain. Accordo ancora più ricco di quello che strappò anche un certo Paul Pogba. Per questo è logico aspettarsi qualche giorno in più per sistemare il tutto e preparare, magari, un annuncio in grande stile. Con buona pace delle voci spagnole, che non hai mai realmente smesso di tentarlo.

L.P.