03/03/2017 01:02

HEBEI FORTUNE GERVINHO MARSIGLIA / L'ex Roma Gervinho è ora in forza all'Hebei Fortune. Tante le voci sul suo futuro, avendo ancora 29 anni. Accostato al Marsiglia, il giocatore ha così commentato: "Si fa il mio nome ogni volta che c'è quello di Garcia. Non credo sia il momento per lasciare la Cina. Sono appena arrivato ed è troppo presto per poter parlare d'addio".

L.I.