Calcio, Cassano potrebbe ripartire dalla Serie D

02/03/2017 11:00

CASSANO SERIE D / Concluso ufficialmente il rapporto con la Sampdoria, che da ieri gli ha negato anche di allenarsi con la Primavera, adesso Antonio Cassano è alla ricerca di un altro club che gli permetta di mantenersi in forma in vista della prossima stagione. Come si legge sul 'Secolo XIX' l'Entella - che a lungo ha corteggiato l'attaccante barese anche nella sessione invernale di mercato - avrebbe dato il suo benestare ma solo a patto che firmi per la prossima stagione. C'è poi un'altra opzione che porta in Serie D e più precisamente alla società genovese della Sampierdarenese, il cui presidente Morgavi ha annunciato: "Se vuole il 'Belvedere' è a disposizione".

M.R.