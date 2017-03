Barcellona, Capello in tackle su Luis Enrique: "Ha sbagliato, è in confusione"

02/03/2017 10:44

BARCELLONA CAPELLO LUIS ENRIQUE - Ha sorpreso e non poco la decisione di Luis Enrique di annunciare alla squadra a stagione in corso l'addio alla panchina del Barcellona. Fabio Capello 'bacchetta' l'ex allenatore di Roma e Celta Vigo: "Nell'ultimo periodo è andato un po' in confusione, non è riuscito a gestire la pressione dopo il 4-0 subito contro il PSG - ha sottolineato il tecnico di Pieris a 'Fox Sport' - Questa decisione ovviamente non lascia tranquillo il Barcellona, ma soprattutto la tempistica è sbagliata: il Barça è una delle favorite alla Champions con Real e Bayern e con il ritorno contro il Paris Saint-Germain alle porte poteva aspettare ed essere più diplomatico".



G.M.