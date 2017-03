Roma, ex assessore Berdini: "Come si arriverà a Tor di Valle, con l'elicottero?"

02/03/2017 10:50

ROMA STADIO BERDINI / L'accordo per il nuovo stadio è stato finalmente trovato. La Roma si avvia dunque verso una crescita che andrà al di là del campo. Per poter avere il via libera ai lavori è stato necessario fare qualche passo indietro, rinunciando ad esempio alle torri precedentemente previste. Intervistato da 'Il Messaggero', Paolo Berdini, ex assessore all'Urbanistica della Giunta Raggi, ha così commentato il nuovo progetto: "Come ci si arriverà a Tor di Valle, ora che ci saranno anche meno opere pubbliche, con l'elicottero?".

L.I.