Manchester United, Ibrahimovic ha scelto: firma in arrivo!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

02/03/2017 10:31

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC - King Zlatan, un 'fattore' anche nel Regno Unito. Ibrahimovic subito decisivo, alla prima stagione davanti il pubblico di 'Old Trafford'. La doppietta di domenica al Southampton ha consegnato la Coppa di Lega al Manchester United, con l'asso svedese che ha maramaldeggiato nella finalissima di 'Wembley'. Sono già 26 i centri stagionali con la maglia dei 'Red Devils' dell'ex attaccante di Juve, Inter e Milan, che ha timbrato il tabellino dei marcatori praticamente in tutte le competizioni: dalla Premier (15 reti), all'Europa League (5), fino alle coppe inglesi (6 gol tra FA Cup, Community Shield e appunto League Cup).

Calciomercato Manchestrr United, rinnovo biennale per Ibrahimovic

'Ibra' nell'ultimo calciomercato estivo ha firmato per una stagione con lo United, dopo aver terminato l'avventura e il contratto sotto la Tour Eiffel con il Paris Saint-Germain. A 35 anni una nuova sfida per il fuoriclasse di Malmö, che non ha avuto problemi nel calarsi nella nuova realtà e trascinare l'undici di Mourinho. Ibrahimovic - per il calciomercato Inghilterra - ha firmato per una sola stagione (più opzione di un anno) con il club di Manchester, ma la sensazione è che il matrimonio sia destinato a continuare anche per i prossimi anni nonostante i rumors provenienti dalla Cina.

Come scrive infatti il 'Daily Mail', la volontà dello svedese sarebbe quella di proseguire l'esperienza allo United rinnovando l'accordo che lo lega ai 'Red Devils'. Nelle prossime settimane l'agente Mino Raiola dovrebbe incontrare la dirigenza del Manchester United per aprire ad un prolungamento biennale (l'anno già in opzione più un'ulteriore stagione) fino al giugno 2019. Visto il peso e le prestazioni di Ibrahimovic, difficilmente la società inglese gli chiuderà le porte: 'Ibra' vuole lasciare un segno indelebile anche Oltremanica.