Napoli, Valeri non si scusa. Il referto potrebbe regalare brutte sorprese

02/03/2017 10:23

JUVENTUS NAPOLI VALERI / Si continua a parlare di torti arbitrali, di rigori generosi o non concessi. Juventus-Napoli non è ancora terminata e forse non lo sarà davvero fino al capitolo finale al 'San Paolo'. Tante le accuse rivolte a Valeri che, come riportato da 'Il Mattino', non sembra affatto intenzionato ad ammettere alcuno sbaglio. Dal suo punto di vista, decisamente in contrasto con quelli dei tifosi azzurri, nessuna decisione sarebbe da considerarsi errata.

Nella pancia dello Juventus Stadium gli animi erano caldi, come dimostrano le parole di Reina e Giuntoli. Si attende dunque il referto del direttore di gara che, sottolinea il quotidiano partenopeo, potrebbe anche regalare qualche amara sorpresa.

L.I.