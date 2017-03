Calciomercato Roma, il derby 'segna' il futuro di Paredes?

02/03/2017 09:46

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Lo scorso anno ha incantato tutti con la maglia dell'Empoli, guidato dalle sapiente mani di Marco Giampaolo che lo ha 'inventato' playmaker basso; Leandro Paredes si è quindi conquistato una nuova chance con la maglia della Roma a suon di ottime prestazioni, ma quest'anno sta faticando a convincere con continuità tutti gli scettici che non lo vedono ancora pronto a prendere in mano il centrocampo giallorosso in sostituzione di Daniele De Rossi.

L'argentino, nato trequartista, è chiamato nella Capitale a svolgere importanti compiti d'interdizione e far ripartire con velocità l'azione: tra alti e bassi, ci è riuscito solo a tratti in questa stagione.

Ieri, in occasione del derby di Coppa Italia contro la Lazio, ha faticato molto a fare filtro contro gli inserimenti di Parolo e Milinkovic-Savic, limitandosi in fase di possesso a geometrie lineari intervallate da alcuni (pochi) lanci (pur impeccabili dal punto di vista tecnico). Serve di più per conquistarsi con stabilità un posto nel futuro centrocampo della Roma: in estate e a gennaio il suo nome è spuntato in più occasioni tra quelli in uscita. Il destino, ora, lo rimette in discussione in vista di giugno: la stagione volge al termne e le occasioni per 'sbocciare' definitivamente iniziano ad essere sempre meno. Ora o mai più, Leo...

S.D.