Serie A, classifica gol italiani: Torino al comando, Roma da retrocessione

Maurizio Russo

02/03/2017 09:13

SERIE A CLASSIFICA GOL ITALIANI / Prima dell'ingresso in campo di Totti nei minuti finali, anche nel derby della Capitale giocato ieri e valido come andata delle semifinali di Coppa Italia, gli italiani in campo latitavano. Tra i titolari c'era infatti soltanto il laziale Parolo. Una tendenza che, anche grazie alle nuove norme introdotte dal presidente Tavecchio che hanno portato ad investire maggiormente sui giocatori nostrani in tema di calciomercato, si sta cercando di invertire in Seria A per favorire la Nazionale di Ventura. Ma il processo è lento come si evince dalla classifica, proposta da 'Tuttosport', dei gol di giocatori italiani (o comunque eleggibili per la maglia Azzurra) delle 20 formazioni del massimo campionato.

Torino, Belotti trascinatore. Male Juventus e Roma

In vetta a questa speciale classifica c'è il Torino, trascinato dai gol del capocannoniere Andrea Belotti. Dietro ai granata c'è l'italianissimo Sassuolo, in grado di mandare a segno ben 11 diversi giocatori del Bel Paese, mentre a chiudere il podio c'è il Cagliari dell'eterno Borriello. Tra le sorprese negative c'è la Juventus: i bianconeri danno più giocatori di tutti alla Nazionale, ma nel reparto offensivo sono tutti stranieri. In zona retrocessione la Roma, terz'ultima con il Genoa e davanti soltanto al Palermo e all'Udinese che chiude la graduatoria con zero reti italiane. Ecco la classifica completa:

Torino 29 gol italiani

Sassuolo 27

Cagliari 25

Lazio 22

Atalanta 19

Chievo 18

Crotone 17

Fiorentina 14

Napoli 14

Bologna 12

Milan 11

Pescara 10

Empoli 9

Inter 9

Sampdoria 6

Juventus 6

Genoa 5

Roma 5

Palermo 3

Udinese 0