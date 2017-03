Inter, Icardi: "Solo chiacchiere sulla Juve. Non siamo fuori dai giochi"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

02/03/2017 08:43

INTER ICARDI CHAMPIONS / Impegnato a Londra per un lancio pubblicitario della Nike, Mauro Icardi parla a 'La Gazzetta dello Sport', commentando la stagione nerazzurra e le prospettive per questo la volata finale: "Contro la Roma siamo stati all'altezza dell'avversario. Bisogna sempre lasciarsi però i risultati negativi alle spalle".

CHAMPIONS LEAGUE - "Non siamo fuori dai giochi per il terzo posto. Ci credo fortemente e continuerò fino a quanto i numeri diranno che potremo ancora qualificarci. L'intera squadra ci crede e l'obiettivo è ancora quelllo. Abbiamo il dovere di provarci fino alla fine".

ARGENTINA - "Sulla Nazionale sono costretto a ripetere sempre le stesse cose. Cosa devo fare di più? La convocazione dipende dalle scelte del c.t., mentre io devo soltanto fare il mio compito, segnando a ogni occasione con l'Inter. Non vedo l'ora di indossare quella maglia".

JUVENTUS - "Juve e Roma sono molto forti ma se i bianconeri vincono in Italia da cinque anni, vuol dire che giocano meglio. Il resto sono soltanto chiacchiere. Noi dobbiamo acquisire una mentalità vincente, abituandoci ai successi, che non dovranno essere qualcosa di straordinario".

NUOVO TECNICO - "Il nostro allenatore è Pioli e dobbiamo fare il massimo per aiutarlo, come lui ha fatto col nostro gruppo. Ha tirato fuori il meglio di noi, cambiando tutto. C'è già stato un gran salto da quando è arrivato".

BATISTUTA - "Sono passati anni ma il mio modello di riferimento resta sempre Batistuta. Certe passioni non cambiano. Non potrebbe essere che lui d'altronde, con quel fiuto del gol che aveva. A chi altro potevo ispirarmi... Capitano a vita? Ho un contratto fino al 2021. Una volta che starà per terminare, ne discuteremo. Accade sempre questo. Io però ho voglia di restare qui".