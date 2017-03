Calciomercato, 'dopo Luis Enrique': poker italiano per la panchina del Barcellona

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/03/2017 08:16

ALLENATORE BARCELLONA / L'annuncio di Luis Enrique ("Il prossimo anno non sarò l'allenatore del Barcellona") ha aperto ufficialmente le porte in casa Barcellona al casting per il nuovo allenatore. Sono tanti i nomi presi in considerazione dalla dirigenza blaugrana, a partire dalle ipotesi 'di casa' Xavi o Juan Carlos Unzué (attuale vice di Luis Enrique) o a quelle 'spagnole' come Ernesto Valverde (Athletic Bilbao) e Jorge Sampaoli (Siviglia).

All'estero piacciono Jurgen Klopp (Liverpool) e Mauricio Pochettino (Tottenham), ma in orbita Barcellona c'è anche un poker di nomi tutto italiano: si tratta di Massimiliano Allegri (che potrebbe salutare la Juventus in estate e che ben conosce Ariedo Braida, seppur sia tentato dall'Arsenal), Antonio Conte (in possibile uscita dal Chelsea ma corteggiatissimo dall'Inter), Luciano Spalletti (in scadenza di contratto a giugno con la Roma, ipotesi remota ma che potrebbe tentare i blaugrana con l'eventuale vittoria dell'Europa League come biglietto da visita) e Roberto Mancini: l'allenatore di Jesi, attualmente senza squadra, attende la telefonata giusta dalla Premier League. La chiamata partirà invece da un numero con prefisso spagnolo?