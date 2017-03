Calciomercato Juventus, Verratti si allontana: 80 milioni dalla Spagna

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/03/2017 07:54

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI / Si complica la trattativa Verratti in casa calciomercato Juventus: secondo quanto anticipato da 'Sport' in Spagna e confermato dal 'The Sun' in Inghilterra, il Barcellona è pronto a presentare un'offerta pari a circa 80 milioni di euro per il centrocampista del Paris Saint-Germain, individuato come l'erede naturale di Andres Iniesta. La società blaugrana appare in pole position sulla concorrenza, rappresentata - oltre che dalla Juve - anche da Inter, Arsenal, Chelsea e Real Madrid.