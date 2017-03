Calciomercato Inter, da Manolas a James Rodriguez: tutti gli acquisti per Conte

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

02/03/2017 07:35

CALCIOMERCATO INTER CONTE / In attesa di capire se davvero Antonio Conte lascerà il Chelsea a fine stagione per approdare sulla panchina dell'Inter, inizia a prendere forma il calciomercato nerazzurro costruito da Suning su misura per l'allenatore leccese. L'edizione odierna di 'Tuttosport' illustra tutti i possibili colpi di calciomercato Inter estivo: si tratta di Kostas Manolas, per il quale l'Inter è già in pole position (valutazione 45 milioni), Matteo Darmian (15 milioni), Ricardo Rodriguez (15 milioni), James Rodriguez (60 milioni), Domenico Berardi (30 milioni), Roger Martinez (in prestito dallo Jiangsu Suning).

La proprietà cinese vuole costruire due squadre intercambiabili per reggere tutti gli impegni. In nerazzurro Conte ritroverebbe alcuni suoi 'fedelissimi' come Candreva, Eder e Ranocchia.

Ecco le due formazioni dell'Inter disegnate per Antonio Conte:

Formazione 1 (3-4-3):

Handanovic; MANOLAS, Medel, Miranda; CANDREVA, Gagliardini, Joao Mario, RICARDO RODRIGUEZ; BERARDI, Icardi, JAMES RODRIGUEZ.

Formazione 2 (3-4-3):

Radu; Murillo, Ranocchia, D'Ambrosio; DARMIAN, Brozovic, Kondogbia, Ansaldi; Eder, MARTINEZ, Perisic.