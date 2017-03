02/03/2017 06:39

WATFORD UFFICIALE SEGURA / A gennaio vi abbiamo raccontato di un'offerta dell'Udinese per Jorge Segura e di una possibile sinergia con il Watford per il difensore. A distanza di qualche settimana, l'Envigado ha ufficializzato l'accordo con il club inglese per il trasferimento del colombiano classe '97, che resterà nel suo attuale club fino al prossimo giugno.

D.T.