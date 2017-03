Barcellona, da Sampaoli a... Allegri? Partita la caccia all'erede di Luis Enrique

01/03/2017 23:45

BARCELLONA ALLENATORE / Come un fulmine a ciel sereno. Subito dopo la grande vittoria per 6-1 sullo Sporting Gijon, il tecnico del Barcellona Luis Enrique ha annunciato che non rinnoverà il contratto e lascerà il club a fine stagione. Una separazione che sembrava comunque nell'aria, ma che in piena volata di fine stagione potrebbe influire sul rendimento della squadra, dando però tempo, dall'altra parte, alla dirigenza per valutare attentamente l'erede giusto del tecnico spagnolo.

Il casting blaugrana è già partito. Quattro i nomi in pole position secondo il catalano 'sport.es'. In primis c'è l'argentino Jorge Sampaoli che tanto bene sta facendo alla guida del Siviglia. Attenzione poi all'ipotesi Ernesto Valverde, tecnico dell'Athletic Bilbao accostato anche al Real Madrid, ed alla soluzione interna rappresentata da Juan Carlos Unzué, attuale vice di Luis Enrique che avrebbe il vantaggio di conoscere già alla perfezione l'ambiente Barça. C'è poi la suggestione Jurgen Klopp del Liverpool secondo lo stesso portale, mentre nei giorni scorsi era spuntata anche la candidatura di Massimiliano Allegri.

L.P.