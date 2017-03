FOTO ZONA MISTA - Lazio-Roma, Biglia: "Grande emozione, ma non è finita"

Dal nostro inviato Andrea Corti (@cortionline)

LAZIO ROMA BIGLIA / Lucas Biglia fecile per la vittoria della Lazio nell'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Il centrocampista è intervenuto in zona mista, dove era presente anche l'inviato di Calciomercato.it: "Percentuale di passare il turno? Cinquanta per cento per entrambe. Dedico vittoria ai nostri tifosi, che sono tornati. L'abbiamo preparata bene, lo staff tecnico l'ha preparata benissimo. Vincere il derby con la fascia di capitano è una emozione grande, lo aspettavo da tanto".

Ai microfoni della 'Rai', Biglia ha aggiunto: "Vincere un derby dopo tanto tempo è bello. Mancano ancora novanta minuti, giochiamo contro una squadra fortissima: non è finita. Se interpretiamo bene le gare possiamo fare qualcosa di importante. Ora pensiamo alla gara col Bologna, che sarà durissima. Dobbiamo pensare a un passo alla volta per andare avanti".

M.D.A.