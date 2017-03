Lazio-Roma, Strootman: "Brutta sconfitta. Ora dimostriamo che siamo forti"

01/03/2017 23:36

LAZIO ROMA STROOTMAN / E' andato alla Lazio il derby di Coppa Italia. Al termine della semifinale di andata, chiusasi sul 2 a 0 per i biancocelesti, ha parlato il centrocampista della Roma, Strootman: "E' una brutta sconfitta - esordisce l'olandese ai microfoni di 'Rai Sport' - Non abbiamo giocato la nostra migliore partita anche se non avevamo cominciato male. E' stato difficile creare qualcosa. La Lazio ha giocato bene, purtroppo non siamo riusciti a far gol".

ZERO ALIBI - "Adesso dobbiamo dimostrare che siamo forti. Bisogna fare di tutto per vincere. Non ci sono scuse: siamo dei professionisti e bisogna essere pronti contro il Napoli per giocare. Dopo un ko è certamente meglio giocare subito".

LAZIO - "Sapevamo che sono forti. Chi ti ha stupito? Immobile ha giocato una grande partita e anche gli altri a centrocampo. Fra un mese dobbiamo dimostrare che siamo forti e forse più forti di loro. Qualificazione? Non vi posso dire che la Lazio è in finale. Vogliamo arrivarci noi".

M.S.