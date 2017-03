Lazio-Roma, Spalletti: "Niente alibi. Ora capiremo se siamo maturi"

01/03/2017 23:22

LAZIO ROMA SPALLETTI / Si chiude con la vittoria della Lazio il derby di andata di Coppa Italia. Al termine del match dell''Olimpico' ha parlato il tecnico della Roma, Luciano Spalletti: "Vediamo se siamo veramente maturi adesso, nella reazione lo capiremo - esordisce il tecnico ai microfoni di 'Rai Sport' - Ora c'è da ribaltare un risultato difficile. Impresa? Bisognerà fare attenzione per ribaltarlo. Loro faranno la stessa partita. Noi dovremmo essere più bravi. Il 2-0 è un risultato assolutamente ribaltabile".

ROMA POCO FLUIDA - "Noi abbiamo cominciato bene. E' vero che bisognava gestire più la palla. Non siamo stati bravi come densità nella trequarti avversaria e nello stretto abbiamo spesso perso palla. Dzeko qualche occasione l'ha avuta anche se non ha concretizzato".

NAINGGOLAN - "Si può dire tutto adesso. Secondo me non ha giocato una brutta partita. Anche dietro ha fatto bene, forse ha forzato qualche tiro da fuori ma ha rincorso e portato via palla. Non possiamo aspettarci che faccia due gol ogni volta".

BUONA PARTITA - "La partita è stata come ci aspettavamo. Loro hanno fatto che quello che pensavamo e noi abbiamo perso troppi palloni nel traffico. Ci hanno fatto spesso correre a ritroso. La realtà è che abbiamo fatto un po' meno".

DIFESA IN DIFFICOLTA' - "Ci sono quando fai partire Immobile, che ha una forza difficile dopo che ha preso corsa. Ci vogliono spazi per farti male. Se non gli fai prendere velocità sarebbe stato più facile".

NAPOLI ARRABBIATO - "E' una squadra in salute perché gioca un buon calcio. C'è da aspettarsi che venga fuori una partita tosta. Non puoi di certo usare l'alibi della stanchezza. Siamo pronti, punto e basta. Si è riposati un giorno meno ma bisogna giocare. Non possiamo tirarci indietro".

