Lazio-Roma, andata a Inzaghi e il web 'sfotte'... Nainggolan!

01/03/2017 23:02

LAZIO ROMA NAINGGOLAN / Primo atto alla Lazio. Sono i biancocelesti di Simone Inzaghi ad aggiudicarsi il derby d'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Roma. Partita tatticamente perfetta e portata a casa con le reti di Milinkovic-Savic e Immobile. Ma sul web, al fischio finale, il pensiero di tanti tifosi va all'avversario, il centrocampista giallorosso Radja Nainggolan, che in quell'ormai celebre video 'rubato' dai tifosi aveva assicurato: "Con la Lazio in semifinale le vinciamo tutte e due". Profezia sbagliata, via agli sfottò.

Come diceva il magico Nainggolan nel video anti-Juve? "Contro la Lazio in Coppa Italia vinciamo sia all’andata che al ritorno"? — Caterina (@sonomoltoswag) 1 marzo 2017

"Fidatevi. Abbiamo due partite con la Lazio, le vinciamo tutte e tue, ve lo dico io" #LazioRoma



L.P.