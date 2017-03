Lazio-Roma, Immobile: "Piccolo vantaggio. Una delle serate più belle in carriera"

01/03/2017 22:47

LAZIO ROMA IMMOBILE / E' lui uno dei protagonisti del derby di Coppa Italia. Ciro Immobile, autore del secondo con cui la Lazio ha battuto la Roma nella semifinale di andata, ha parlato al termine del match: "La gente ci ha chiesto a gran voce di vincere - esordisce ai microfoni della 'Rai' - L'abbiamo preparata bene, è una delle serate più della mia carriera. Gol? Sono felice perché do continuità alle mie prestazioni. Vantaggio? C'è un piccolo vantaggio non avendo subito gol. Bisogna preparare il ritorno come all'andata".

JUVE-NAPOLI - "Sono due grandi squadre. Sperando di arrivarci, sarebbe una finale con una delle due squadre più forti del campionato".

M.S.