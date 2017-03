PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-ROMA: Milinkovic-Savic e Immobile, il derby è biancoceleste

Davide Ritacco

01/03/2017 22:51

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-ROMA PROMOSSI E BOCCIATI – La Lazio mette un piede in finale battendo 2-0 la Roma grazie alle reti di Milinkovic-Savic e Immobile. Staffetta Anderson-Keita entrambi autore degli assist. Nainggolan è in ombra mentre Dzeko e Salah sono spenti. Capolavoro di Inzaghi.

LAZIO

Strakosha 6 – Resiste all’inizio invadente della Roma. Sicuro e attento non corre particolari pericoli per il resto del match, Salah scheggia il palo ma lui sembrava esserci. Reattivo sulla deviazione da pochi metri all’80’.

Bastos 7 – Qualche chiusura poco ortodossa ma sempre molto bravo nel recuperare la posizione ideale per non concedere metri agli attaccanti di Spaletti.

de Vrij 6,5 – Gran duello con Dzeko. A volte il bosniaco gli scivola alle spalle ma nella marcatura stretta non concede un centimetro. Regge bene anche dal punto di visto fisico.

Wallace 7 – Ha forse il cliente più scomodo: Salah. La velocità dell’Egiziano però non lo scompone e anzi grazie alla collaborazione di tutto il pacchetto arretrato gioca una buona partita.

Basta 6,5 – Spinge poco perché è molto più attento alla fase difensiva. E’ sempre pronto ad accorciare e stringere la diagonale.

Parolo 7 – E’ l’ago della bilancia di Inzaghi. La sua prestazione è un mix di quantità e qualità. Si propone con continuità creando la superiorità numerica in area di rigore ma sa anche recuperare posizione e palloni.

Biglia 6,5 – Conduce per mano con sapienza la propria squadra verso la vittoria. Meno preciso sui calci piazzati.

Milinkovic-Savic 7,5 – Il gol che decide il match ma non solo. Impone il suo fisico e per più di un’ora fa a sportellate con mezza Roma e superando in agilità anche trattamenti poco amichevoli. L’inserimento nell’azione del gol da lui stesso impostata è un capolavoro di tattica.

Lukaku 7 – Parte in sordina poi prende fiducia e diventa il padrone della fascia sinistra. Fisicità imponente e buon piede sinistro. La sua corsa ispira fiducia ai compagni che su di lui si appoggiano spesso. Dal 80’ Crecco s.v.

Felipe Anderson 6,5 – Si accende e si spegne ad intermittenza. Quando riesce a prendere velocità diventa imprendibile ma troppe volte è poco deciso nell’andare sul fondo. Da una sua iniziativa però nasce il gol del vantaggio. Dal 67’ Keita 7 – Il suo ingresso in campo tiene alto il ritmo e mette il sigillo con l’assist dirompente del 2-0.

Immobile 7 – Solita grande gara generosa. Il gol è il giusto premio per tutti gli scatti profusi che hanno tenuto sotto scacco la retroguardia della Roma. Il suo raddoppio rassicura in vista del ritorno.

All. Inzaghi S. 7,5 – Prepara perfettamente la partita, stando attendo ad ogni singolo dettaglio. Non lascia la profondità alla velocità di Salah e toglie i rifornimenti a Nainggolan isolandolo. Sfrutta l’ottimo momento di forma della squadra per azionare le ripartenze micidiali con 4/5 uomini che occupano perfettamente l’area di rigore. Il cambio Anderson-Keita è un’altra scelta azzeccata.

ROMA

Alisson 6 – Sui gol c’è poco da fare anche se poteva essere forse un po’ più reattivo. E’ sempre molto attento e presente ma è poco aiutato dai compagni che non sono in una serata ideale.

Manolas 5 – Sfida impetuosa con Immobile ma alla fine il laziale segna il gol decisivo e su di lui pesa la mancanza di copertura in diverse occasioni compreso il primo gol.

Fazio 5 – Si fa superare da Felipe Anderson in occasione del primo gol. Spalletti gli ordina di preoccuparsi di Milinkovic-Savic ma il serbo riesce comunque a rendersi pericoloso. A campo aperto va ovviamente in difficoltà.

Rüdiger 5 – E’ quello meno peggio del pacchetto arretrato ma anche lui è disastroso sul primo gol non seguendo a dovere Milinkovic-Savic. Fatica anche a controllare le scorribande di Lukaku.

Bruno Peres 5,5 – Non spinge come avrebbe voluto. Da quella parte Basta lo controlla agevolmente e quando prova a tagliare il campo perde sistematicamente il pallone. Dovrebbe imparare a diversificare le giocate. Dal 86’ Totti s.v.

Paredes 4,5 – In ombra per tutto il match. Fatica a ribaltare l’azione e innescare le punte. La Lazio chiude tutti gli spazi e lui non trova la chiave di lettura. Dal 64’ Perotti 6 – Il suo ingresso in campo non cambia in maniera decisiva l’inerzia del match, anche se le sue caratteristiche sarebbero state migliori vista la Lazio così chiusa.

Strootman 5 – In mezzo al campo non incide. Sono più i falli commessi che i palloni recuperati. Commette anche qualche leggerezza in fase di appoggio. Un altro giocatore rispetto al derby di campionato.

Emerson 5 – Il brasiliano parte bene galvanizzato dal riscatto esercitato dai giallorossi poi però si spegne come tutta la squadra e gioca con il freno armato tirato.

Salah 5 – Un unico vero movimento degno della sua fama, quando colpisce il palo esterno. La retroguardia biancoceleste gli concede poco campo e lui va in difficoltà. Dal 66’ El Shaarawy 6 – Prova a fare qualcosa in più andando anche al tiro ma non fa male.

Nainggolan 5 – Gara contratta, spenta. Il Nainggolan devastante apprezzato a Milano contro l’Inter, ha tirato un po’ il fiato. La sua partita negativa pregiudica la prestazione di tutta la squadra.

Dzeko 5,5 – Ha un paio di occasioni potenzialmente importanti ma non trova la porta per scelte sbagliate. E’ spento rispetto alle ultime uscite anche perché deve lottare da solo contro i tre difensori biancocelesti. Prova a smarcarsi in tutti i modi ma i compagni lo assistono malamente.

All. Spalletti 5 – La squadra è meno brillante rispetto alle ultime uscite. Un po’ la stanchezza, un po’ la mancanza di alternative e la sorpresa di Inzaghi che gli chiude ogni rifornimento. Prova a camabire qualcosa ma è evidente che la squadra è spenta.

Arbitro: Irrati 6,5 – Gara tutto sommato tranquilla. Un derby con ‘solo’ 4 ammoniti. Gestisce bene ogni situazione con lo stesso metro, sorvolando forse troppo su qualche fallo. Conduzione di gara convincente.

TABELLINO

LAZIO-ROMA 2-0

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, de Vrij, Wallace; Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic (dal 91’ Murgia), Lukaku; Felipe Anderson (dal 66’ Keita), Immobile. A disp.: Vargic, Adamonis, Hoedt, Spizzichino, Luis Alberto, Mohamed, Djordjevic, Tounkara, Lombardi. All. Inzaghi.

Roma (3-4-2-1): Alisson; Manolas, Fazio, Rüdiger; Bruno Peres (dal 86’ Totti), Paredes (dal 64’ Perotti), Strootman, Emerson; Salah (dal 69’ El Shaarawy), Nainggolan; Dzeko. A disp.: Szczesny, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, De Rossi, Gerson, Grenier. All. Spalletti.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Marcatori: 29’ Milinkovic-Savic (L), 78’ Immobile (L)

Ammoniti: 40’ Parolo (L), 72’ Rudiger (R), 75’ Strakosha (L), 93’ Biglia (L)

Espulsi:

Note: