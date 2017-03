Palermo, Zamparini: "Lascio in buone mani, nostro paese disastrato!"

01/03/2017 22:01

PALERMO ZAMPARINI / Palermo alle prese con il dopo Zamparini. Il presidente, che da pochi giorni ha annunciato le sue dimissioni, è tornato sull'argomento: "Sto portando avanti la cessione del Palermo con grande soddisfazioni perché so che sto lasciando in buone mani, il mio progetto con il club rosanero si è oramai concluso - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Emozioni? Fanno parte della vita, ma a un certo momento io sapevo che dovevo cedere, questo calcio mi ha stancato ed è passato il mio tempo. Sono molto contento della mia esperienza qui. La nostra Serie A risente della crisi del nostro paese, un paese disastrato rispetto agli altri sopratutto per quel che riguarda lo stato e le istituzioni. E’ deplorevole che uno sport come il calcio, che debba essere un serbatoio di valori, sia in realtà solo un serbatoio di sentimenti economici. Ormai il valore principale è il denaro".

M.D.A.