02/03/2017 04:05

CAGLIARI BORRIELLO / Ancora qualche problema per Marco Borriello. L'attaccante - come riporta il sito ufficiale del Cagliari - anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato così come Faragò e Padoin. Domenica al 'Sant'Elia' arriva l'Inter e per l'occasione mister Rastelli dovrebbe tornare ad avere a disposizione Farias, che oggi è tornato parzialmente in gruppo.

M.S.