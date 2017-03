Lazio-Roma, 'buu' e cori contro Rüdiger

dall'inviato Andrea Corti (@cortionline) / L.P.

01/03/2017 21:22

LAZIO ROMA RUDIGER / AGGIORNAMENTO ORE 22.02 - Nonostante la minaccia di sospensione del match letta dallo speaker dello Stadio Olimpico, continuano i 'buu' all'indirizzo del romanista Antonio Rüdiger.



ORE 21.22 - Nonostante la non straordinaria affluenza di pubblico, l'Olimpico è comunque rovente per un derby ancora una volta sentitissimo. E non mancano, purtroppo, alcuni episodi spiacevoli. Durante il primo tempo della semifinale d'andata tra Lazio e Roma, infatti, dalla curva biancoceleste si sollevano alcuni 'Buu' accompagnati da numerosi fischi quando ad avere il controllo della palla è il difensore giallorosso Antonio Rüdiger. Dopo svariati cori, lo speaker dell'Olimpico è stato costretto ad intervenire minacciando l'interruzione del match.