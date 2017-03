01/03/2017 21:31

LAZIO ROMA PAROLO / Simone Inzaghi non potrà contare su Marco Parolo per la partita di ritorno di Coppa Italia. Il centrocampista, diffidato, è stato ammonito nel corso del primo tempo per fallo su Radja Nainggolan. Scatterà così la squalifica per l'ex Parma.

M.S.