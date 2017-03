Calciomercato Cagliari, Dessena: "Voglio chiudere la carriera qui"

01/03/2017 21:15

CALCIOMERCATO CAGLIARI DESSENA / Daniele Dessena voglioso di restare con la maglia del Cagliari. L'esperto centrocampista ha spiegato di essere orgogioso della fascia di capitano e di trovarsi bene in rossoblu: "Quando sono rientrato alla Sampdoria dopo la prima parentesi al Cagliari stavo male - ha spiegato a 'La Nuova Sardegna' - Ho fatte carte false per rientrare. Stavo male, mi mancava la città, i tifosi. Per il Cagliari provo solo amore. Voglio chiudere qui la carriera. Indossare la fascia per me è motivo di orgoglio. Sono felice di svolgere questo ruolo".

M.D.A.