MARCELO ALLENDE ARSENAL / La Juventus coltiva l'ambizione di mettere le mani su Alexis Sanchez in estate e l'Arsenal, nel frattempo, potrebbe aver trovato il suo erede: come evidenziato da 'The Sun', si sta allenando in prova con la prima squadra agli ordini di Arsene Wenger il diciassettenne trequartista cileno Marcelo Allende, considerato in patria il 'nuovo' Alexis Sanchez.

