Lazio-Roma, Murgia: "Serve forza mentale, siamo motivati"

01/03/2017 20:25

LAZIO ROMA MURGIA / Alessandro Murgia ha analizzato il momento della sua Lazio a pochi minuti dal berby di Coppa Italia contro la Roma. Il centrocampista è partito dall'importanza della partita: "Sto vivendo le classiche sensazioni che si provano quando c’è un derby - spiega a 'Lazio Style Channel' - E' una partita importante, che si giocherà in due tranche tra andata e ritorno. Dovremo avere la forza mentale di stare sul pezzo per tutti i 90 minuti. Loro sono una grande squadra ma anche noi siamo consci delle nostre qualità. Daremo tutto in campo. Abbiamo analizzato tutto, guardiamo avanti per migliorarci. Siamo concentrati e motivati, affronteremo la stracittadina al meglio. Giocare di sera è più emozionante. Il derby, però, è sempre il derby, a prescindere dall’orario".

M.D.A.