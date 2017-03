Juventus-Napoli, Gigi D'Alessio irrompe nella polemica: "C'è sudditanza, anche in tv"

01/03/2017 20:29

JUVENTUS NAPOLI GIGI D'ALESSIO / La semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juventus e Napoli continua a far discutere e la polemica sembra destinata a non spegnersi in tempi brevi. Dopo i vari botta e risposta dell'immediato post-partita, infatti, oggi è intervenuto anche Gigi D'Alessio, cantante e noto tifoso partenopeo, che ai microfoni di 'Adnkronos' ha attaccato: "La Juve si è dimostrata più forte ma la partita è stata decisa da alcuni gravi errori arbitrali. Un peccato anche per i bianconeri perché vincere in questo modo getta della ombre. Vedendo il match di ieri quello che salta all'occhio è la sudditanza dell'arbitro nei confronti degli juventini che si possono permettere nei confronti del direttore di gara cose a quelli con le altre maglie non sono concesse. Una sudditanza che mi pare ci sia anche da parte dei telecronisti, ieri non mi è per niente piaciuto il commento del match, non l'ho trovato equilibrato".

L.P.